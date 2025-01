Hospital Pediátrico de Coimbra com aumento de 17% no atendimento da urgência

O Hospital Pediátrico da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra registou, na semana de 13 a 19 de janeiro, um aumento de 17% nos atendimentos do serviço de urgência, comparativamente à semana anterior.

Segundo a estrutura hospitalar, a situação reflete “o crescimento de casos em menores de 18 anos, também observado nos cuidados de saúde primários, onde as infeções respiratórias em menores subiram de 29% para 37%”.

No período em análise, o Hospital Pediátrico contabilizou 1.265 atendimentos, mais 188 do que na semana anterior.

Em comunicado, a ULS refere que, apesar de ainda serem maioritários os casos de gripo devido ao vírus influenza B, “a testagem oportunística confirma uma progressão de casos de influenza A”.

Nos restantes serviços de urgência, registou-se uma ligeira diminuição relativamente à semana anterior.

No total, os serviços de urgência realizaram 4.885 atendimentos, numa média diária de 698 admissões, o que representou uma ligeira redução face aos 721 da semana anterior, tendo resultado em 565 internamentos (609 na semana anterior).

O serviço de urgência dos Hospitais da Universidade de Coimbra, polo principal da ULS, liderou o número de admissões com 2.639 atendimentos, seguido do Hospital Pediátrico com 1.265, Serviço de Urgência Básica de Arganil com 461, as duas maternidades de Coimbra com 392 e o Hospital Geral (Covões) com 128.

A ULS de Coimbra anunciou ainda que o programa “Ligue Antes, Salve Vidas” alcançou um marco histórico ao encaminhar mais de mil pessoas para consultas efetivas nos médicos de família ou para autocuidados, na semana de 13 a 19 de janeiro.

“Pela primeira vez, em apenas uma semana, 1.003 utentes optaram pela consulta no seu médico de família ou autocuidado em situações de doença aguda, evitando deslocações desnecessárias às urgências hospitalares”, referiu o comunicado.

Em média, através da Linha SNS 24, “uma consulta de doença aguda é realizada pelo médico de família a cada quatro atendimentos na urgência hospitalar, evidenciando uma transformação efetiva na resposta à doença aguda”.

“Este resultado reforça o papel central dos cuidados de saúde primários na gestão da procura e no atendimento rápido e eficiente das necessidades da população”, lê-se na nota.

Os cuidados de saúde primários realizaram 1.782 atendimentos relacionados com infeções respiratórias, dos quais 375 aconteceram nos centros de atendimento clínico de Avelar (Ansião, distrito de Leiria), Cantanhede e Oliveira do Hospital (Coimbra).