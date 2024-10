Hospital abre portas à instalação de incubadora de empresas de tecnologias de saúde

Jovens empresas de desenvolvimento de soluções tecnológicas aplicadas à saúde vão poder testar os seus produtos e serviços dentro do próprio Hospital da Universidade de Coimbra (HUC), em resultado de uma parceria assinada com Instituto Pedro Nunes (IPN-UC). A incubadora de empresas do IPN apoia diversos projetos de futuro, alguns deles associados às novas formas de fazer medicina, o que justifica esta proximidade com os HUC, que já reservou instalações para que os engenheiros possam trabalhar em ambiente hospitalar, onde vão contar com a disponibilidade dos profissionais de saúde e dos próprios doentes.

A parceria estratégica foi firmada ontem, no último dia do Coimbra Invest Summit, quando o presidente do IPN, João Gabriel Silva, explicou que se pretende dar solução à dificuldade das empresas em “saírem do laboratório para o mundo real”, o que fica bem mais fácil se as empresas que desenvolvem os produtos já estiverem dentro do hospital.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt