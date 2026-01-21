diario as beiras
Hospitais de Coimbra em 2º lugar no total nacional gasto em medicamentos no ano passado

21 de janeiro de 2026 às 09 h57
DR

Apenas atrás do da Unidade Local de Saúde (ULS) de Santa Maria/Lisboa quanto a despesa com medicamentos, a ULS de Coimbra consumiu um total de 197 milhões de euros entre janeiro e outubro do ano passado, correspondente a 9% do gasto total do país. São os mais recentes dados do relatório da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) relativo ao ano passado, mas ainda sem contabilizar os meses de novembro e dezembro.

Mais de dois mil milhões

As unidades locais de saúde (ULS) gastaram 2.206 milhões de euros com medicamentos entre janeiro e outubro de 2025, mais 268 milhões, ou seja mais 13,8%, do que no mesmo período de 2024, em que se apurou um total de 1.938 milhões de euros.

Segundo o Infarmed, os medicamentos utilizados nos hospitais representaram 96% desta despesa – 2.126 milhões de euros – cabendo os restantes 80 milhões aos centros de saúde que, no caso da ULS de Coimbra são 26.

Autoria de:

António Rosado

