Apenas atrás do da Unidade Local de Saúde (ULS) de Santa Maria/Lisboa quanto a despesa com medicamentos, a ULS de Coimbra consumiu um total de 197 milhões de euros entre janeiro e outubro do ano passado, correspondente a 9% do gasto total do país. São os mais recentes dados do relatório da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) relativo ao ano passado, mas ainda sem contabilizar os meses de novembro e dezembro.

Mais de dois mil milhões

As unidades locais de saúde (ULS) gastaram 2.206 milhões de euros com medicamentos entre janeiro e outubro de 2025, mais 268 milhões, ou seja mais 13,8%, do que no mesmo período de 2024, em que se apurou um total de 1.938 milhões de euros.

Segundo o Infarmed, os medicamentos utilizados nos hospitais representaram 96% desta despesa – 2.126 milhões de euros – cabendo os restantes 80 milhões aos centros de saúde que, no caso da ULS de Coimbra são 26.

