Hospitais de Coimbra devem 5,5 milhões de euros aos bombeiros

Os Hospitais de Coimbra, pertencentes à Unidade Local de Saúde, devem, segundo o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), cerca de 5,5 milhões de euros às corporações de bombeiros pelo transporte de doentes não urgentes.

Em declarações à Lusa, António Nunes disse que o problema das dívidas da saúde aos bombeiros “já se arrasta há muito tempo”, mas atualmente a situação está a ficar complicada, principalmente em Coimbra.

O presidente da LBP explicou que este valor foi atualizado recentemente pelos bombeiros da região e diz “apenas respeito ao montante registado”, podendo ser superior.

No total, a Liga dos Bombeiros Portugueses revelou que o Ministério da Saúde deve às corporações de bombeiros mais de 30 milhões de euros pelo transporte de doentes não urgentes. Nesta lógica, a LPC clarificou que um terço do valor da dívida corresponde aos hospitais de Coimbra.

António Nunes frisou que estas dívidas estão a “prejudicar gravemente as associações de bombeiros”, sustentando ainda que a LBP tem lançado sucessivos alertas ao Ministério da Saúde e às próprias unidades locais de saúde para “os atrasos e os montantes excessivos”.

