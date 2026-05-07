Hospitais de Coimbra atentos a sinais de alerta de assédio no trabalho

“O discurso de ódio e o assédio não é um desvio pontual nas organizações, é um sintoma de hierarquias rígidas”, constatou ontem Diana Breda, uma das fundadoras da Women in Global Health Portugal (WGH Portugal).

Esta organização foi a responsável por promover ontem, nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), um debate sobre assédio, nas suas diversas formas, e “os impactos na dignidade, segurança e saúde” que podem ter nos trabalhadores e nas instituições. Os episódios de assédio têm implicações a nível individual, institucional e social, com especial enfoque na saúde mental, nos ambientes de trabalho e no meio académico.

O presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, Francisco Maio Matos, destacou a necessidade de estar atento a “sinais de alerta” sobre fenómenos de violência e assédio na instituição que dirige, sublinhando que “é necessário reforçar a cultural organizacional baseada no respeito”. Por isso, assumiu “um compromisso na promoção de ambientes de trabalho seguros” em todas as estruturas desta ULS, que conta com cerca de 10.500 funcionários.

Ler mais na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS