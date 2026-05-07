opiniaoOs astros também dizem coisas

Antiga colisão na Lua pode explicar assimetria

07 de maio de 2026 às 08 h45
Nuno Peixinho
Autor
Nuno Peixinho

Muito se falou nas últimas semanas do regresso do voos tripulados à Lua. Voltámos a falar muito da sua face oculta, graças às bonitas imagens que a missão Artemis II nos enviou. A face oculta da Lua é o seu “lado de trás”, o lado que nós da Terra nunca vemos devido à interessante particularidade de o período de rotação da Lua sobre si própria ser igual ao seu período orbital em torno da Terra — é, na verdade, uma tendência natural de qualquer lua em torno de um planeta. Isso faz com que estejamos a ver sempre a mesma face. Não está é toda sempre iluminada, claro. Durante a lua cheia vemo-la toda. No quarto crescente, vemos metade. No quarto minguante vemos a outra metade. Na lua nova, não vemos nada porque está escuro, ou seja, nesse momento o lado da lua virado para nós (que é sempre o mesmo) não está a ser iluminado pelo sol e por isso não vemos nada (mas com radar ou infravermelho podemos “vê-lo”).

Curiosamente, embora em português sempre se tenha dito face oculta, devido à tradução literal do inglês, tem aumentado o uso da expressão lado escuro da lua. Essa expressão induz em erro, fazendo-nos crer que o lado da lua que não vemos (a partir da Terra) nunca é iluminado pelo sol. Isso não é correto. A face oculta é tão frequentemente iluminada pelo sol quanto a face visível. Nós na Terra é que não temos ângulo de visão para a ver.

Só a 7 de outubro de 1959, pela sonda soviética Luna 3, foram obtidas as primeiras imagens de sempre da face oculta da lua. Devido a dificuldades de transmissão, só a 18 de outubro as pudemos ver. À luz dos equipamento de hoje, a qualidade dessas imagens era baixíssima, claro, mas foram as primeiras e foram suficientes para se perceber de imediato que havia uma clara assimetria na lua: a face oculta tem menos mares do que a a face visível. (Os mares são aquelas partes mais escuras que parecem ser grandes lagos e que são, na verdade, planícies de lava há muito solidificado.) Desde então, o porquê tem sido um constante debate.

Até 2019, todas as missões tripuladas ou robóticas tinham alunado na face visível. Mas a 3 de janeiro desse ano a Agência Espacial Chinesa (CNSA) fez alunar a missão Chang’e 4 na face oculta com o seu rover Yutu-2. A 1 de junho de 2024, foi a vez da Chang’e 6 alunar também na face oculta, tendo enviado amostras para a Terra que nos chegaram a 25 desse mês. E é precisamente graças a essas amostras que foi recentemente publicado na revista “Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”, um estudo, liderado por Heng-Ci Tian, do Instituto de Geologia e Geofísica da Academia das Ciências Chinesa, que sugere que a assimetria das duas faces da Lua está ligada à colisão de um asteróide.

Há cerca de 4300 milhões de anos, um asteroide de aproximadamente 200 km de diâmetro colidiu com a Lua, na região do seu pólo sul. Estima-se até que em vez de embater quase verticalmente, a 90˚ de inclinação, ele bateu com uma inclinação de apenas 30˚. Esse impacto criou a enorme Bacia do Pólo Sul — Aitken, com cerca e 2400 km de diâmetro. Sendo uma bacia muito antiga já tem sobre si muitas crateras de vários tamanhos criadas posteriormente. Mas a conclusão da equipa de Heng-Ci Tian é que a enorme colisão que criou a bacia levou à evaporação de grande parte dos compostos químicos mais facilmente evaporáveis. A falta desses compostos químicos levou a que fosse mais difícil gerar magma e erupções vulcânicas na face oculta da lua depois e, por isso, essa face oculta tem menos mares do que a face visível.

Como sempre, esta nova hipótese estará sujeita a um grande escrutínio até que consigamos ter a certeza, ou quase certeza, de qua assim foi. Até lá, certamente que outras hipóteses aparecerão.

 

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

07 de maio

Sócios da Académica fazem fila para adquirir bilhetes para o jogo em Mafra
07 de maio

Forum Coimbra conclui primeira fase do projeto de expansão
07 de maio

Ténis: Património da AAC vai ter gestão autónoma
07 de maio

É essencial dar à Figueira poder real para controlar o seu futuro

opiniao

É essencial dar à Figueira poder real para controlar o seu futuro

Antiga colisão na Lua pode explicar assimetria

A Figueira lucraria com a regionalização?

Os astros também dizem coisas

Antiga colisão na Lua pode explicar assimetria

À Lua!? Já lá fomos há 58 anos!