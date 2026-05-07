Ladrões tentam cozinhar durante assalto ao Cova Funda

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

O restaurante localizado na rua da Sofia, em Coimbra, foi assaltado ontem. Ladrões deixaram sangue e tentaram cozinhar

O restaurante Cova Funda, em Coimbra, foi assaltado durante a madrugada de ontem. Ladrões levaram bebidas espirituosas, procuraram por dinheiro e ainda tentaram cozinhar, mas não conseguiram ligar o gás.

A informação foi avançada ontem por uma das gerentes, Sílvia Oliveira, que descreveu o cenário do estabelecimento assim que chegou de manhã.

“Chegámos por volta das 09H00 e deparámo-nos com as janelas laterais partidas, com muitas coisas espalhadas pelo chão, inclusive caixas registadoras. As mesmas não continham dinheiro, apenas papéis. Estava uma confusão de objetos espalhados pelo chão, alguma destruição”, começou por dizer.

A responsável pelo estabelecimento disse ainda que “os indivíduos terão saído de lá feridos porque havia muito sangue espalhado pela zona do balcão”.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS