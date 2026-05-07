Coimbra

Dois jovens feridos em despiste seguido de colisão

07 de maio de 2026 às 07 h50
Acidente aconteceu na rua Combatentes da Grande Guerra | Fotografia: DR
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

Dois jovens de 19 anos ficaram ontem feridos, na sequência de despiste de uma viatura ligeira seguido de colisão, em Coimbra.
Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, Bruno Serra, subchefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra (BSC), explicou que, à chegada, os operacionais depararam-se “com o despiste de uma viatura ligeira de passageiros contra um muro, que depois abalroou um poste de transformação de energia”. Depois, continuou, “foi à outra faixa, onde embateu num carro que estava estacionado”.
De acordo com o responsável, os feridos foram considerados leves e encontravam-se “fora do veículo” à chegada das forças de socorro. “Um deles, foi transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra, com possível traumatismo na cara. O outro, o condutor, recusou transporte à unidade hospitalar”, precisou Bruno Serra.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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