O OH Sports venceu a Académica (7-2) em partida da jornada 10 da 2.ª Divisão – Norte e deixou os lugares perigosos da tabela.

O jovem espanhol Pol Perpiñan abriu o marcador aos dois minutos e Pedro Ferreira não gostou e pediu um desconto de tempo para corrigir a sua equipa. A verdade é que a AAC reequilibrou e empatou a contenda dois minutos depois.

O jogo dos “bancos” voltou a fazer efeito aos 11’. Desta vez foi António Gaspar a chamar os seus jogadores ao “banco” e 19 segundos depois o OH Sports estava de novo em vantagem com golo de Zidane.

A diferença mínima manteve-se durante seis minutos. Mas, na reta final da 1.ª parte os locais chegaram-se à frente e praticamente sentenciaram o encontro.

José Barreto, aos 18’, fez o 3-1; Py fez o 4-1 aos 21’ e Zidane fixou o marcador em 5-1 a 36 segundos do intervalo.

