Homens da serra foram mais audazes e aproveitaram erros da Naval 1893

Um festival de golos que os adeptos gostam e os treinadores detestam. Três golos na primeira metade, cinco após o equador da partida. Na 3.ª jornada da série C, a Naval 1893 foi surpreendida em casa pelo U. Serra, tendo perdido 5-3.

As duas formações protagonizaram, no relvado do Estádio Municipal José Bento Pessoa, na Figueira da Foz, um embate entre os dois últimos campeões distritais de Coimbra e Leiria. Se a turma figueirense procurava regressar às vitórias na série C do Campeonato de Portugal, o conjunto de Santa Catarina da Serra foi a jogo com a ambição de avançar para o terceiro desafio a somar pontos.

