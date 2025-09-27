diario as beiras
Homenagen a uma das maiores figuras da UC do século XX

27 de setembro às 17 h18
Um busto de Maria Helena da Rocha Pereira, onde quase se adivinha o olhar claro e acutilante da homenageada, foi exibido ontem, durante uma sessão que evocou uma das mais notáveis especialistas portuguesas em estudos clássicos.

A cerimónia, que encheu de amigos e discípulos a Sala do Senado da Universidade de Coimbra (UC), assinalou o início das comemorações do centenário do nascimento de Maria Helena da Rocha Pereira (1925–2017), que vão decorrer até setembro de 2026.

“Figura mobilizadora de admiração, gratidão e apreço da academia em que fez escola”, a investigadora transformou-se numa “figura pública da cultura em Portugal e em outros países”, afirmou Carmen Soares, coordenadora Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos (CECH) da UC. Esse universalismo “justifica o entusiasmo com que diversas instituições de ensino e investigação receberam a proposta” do CECH de se associarem ao programa.

As celebrações vão repartir-se entre Portugal, Brasil, Países Baixos e África do Sul, “reflexo do elevado impacto da obra da doutora Maria Helena da Rocha Pereira”, acrescentou.

