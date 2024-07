Homenagem aos socialistas que tiveram papel fundamental na construção de Abril

Recordar os nomes maiores da construção da democracia em Portugal é objetivo da sessão que se realiza hoje, a partir das 14H30, no Colégio da Trindade.

“A iniciativa “O Grupo de Coimbra do PS na construção de Abril” inscreve-se no propósito de homenagear grandes figuras de Coimbra, ou da região, que contribuíram para a implantação ou para o desenvolvimento da democracia portuguesa”, referiu Jorge Lacão, presidente da Associação dos Ex-Deputados da Assembleia da República (AEDAR), uma das entidades que promove o evento.

De acordo com o ex-deputado do PS, o que se pretende é colocar em evidência o papel que estas personalidades tiveram na implantação da democracia, na construção da arquitetura do Estado de Direito democrático, nalguns casos também na própria aprovação da Constituição de 1976, e em muitos momentos importantes da nossa democracia – uns enquanto deputados, membros do Governo, no Parlamento Europeu ou, simplesmente, enquanto cidadãos”.

Serão, por isso, lembradas figuras como s

António Campos, Luís Marinho, Manuel Machado, Teresa Portugal (que estarão na sessão), e socialistas que marcaram o PS, como António Arnaut, Manuel Alegre ou Fausto Correia (que será representado pelo filho Miguel Correia).