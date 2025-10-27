Um homem, dado como desaparecido durante a tarde de hoje, no Vale do vale do Rosal, na União de Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas, em Coimbra, foi encontrado sem vida.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil, “a vítima foi encontrada pelos bombeiros, com o óbito a ser confirmado no local”.

No local, estiveram 15 operacionais apoiadas por seis viaturas dos Bombeiros Sapadores e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação..

Notícia em atualização