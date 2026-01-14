diario as beiras
Soure

Homem encontrado morto dentro de poço em Soure

14 de janeiro de 2026 às 09 h52
DR
Um homem, de 83 anos, foi retirado sem vida, esta manhã, do interior de um poço. A situação aconteceu na localidade de Lousões, no concelho de Soure. De acordo com António Rui, segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Soure, “o alerta foi dado pelas 07H25 para uma situação de busca e resgaste de pessoas”. “À nossa chegada, a vítima, de sexo masculino, com 83 anos, encontrava-se já cadáver, com o óbito a ser declarado no local pela equipa da VMER dos Hospitais da Universidade de Coimbra", acrescentou o responsável. Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (15/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação Diário as Beiras

