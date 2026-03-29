diario as beiras
Arganil

Homem de 69 anos cai de mota faz fratura exposta

29 de março de 2026 às 15 h42
0 comentário(s)
Vítima foi encaminhada para os HUC de helicópetro | Fotografia: DR

Um homem de 69 anos caiu hoje de motorizada, tendo feito uma fratura exposta num dos membros infereriores.

O acidente ocorreu por volta das 13H30, na estrada municipal que liga a localidade de Esculca a Côja, no concelho de Arganil.

Contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Côja, Pedro Joaquim, esclareceu que a vítima teve que ser transportada de helicópetro.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRI AS BEIRAS

Autoria de:

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

29 de março

Académica empata em Amarante
29 de março

Homem de 69 anos cai de mota faz fratura exposta
29 de março

Miguel Oliveira repete terceiro lugar na segunda corrida de Superbikes em Portimão
29 de março

PS/Congresso: Lista de Carneiro para a Comissão Nacional eleita com 88,9%

Arganil

Homem de 69 anos cai de mota faz fratura exposta

Coja, Semide e Vila Cova de Alva já são vilas históricas

Parlamento eleva três localidades do distrito de Coimbra a vilas históricas