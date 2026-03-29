Um homem de 69 anos caiu hoje de motorizada, tendo feito uma fratura exposta num dos membros infereriores.

O acidente ocorreu por volta das 13H30, na estrada municipal que liga a localidade de Esculca a Côja, no concelho de Arganil.

Contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Côja, Pedro Joaquim, esclareceu que a vítima teve que ser transportada de helicópetro.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRI AS BEIRAS