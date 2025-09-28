diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Homem de 57 anos morreu por inalação de fumo de um incêndio habitacional em Miro

28 de setembro às 12 h53
Fogo ocorreu numa habitação situada na rua de N. Sra. da Conceição, principal via de Miro, concelho de Penacova

O cadáver de um homem de 57 anos foi hoje encontrado no 1.º andar da habitação onde residia na localidade de Miro, no concelho de Penacova. Terá falecido durante a noite em consequência de inalação de fumo de um incêndio de “chama lenta” que terá deflagrado num monte de lenha que o homem armazenava num anexo do r/c.

Atendendo às características do fogo, o alerta para os Bombeiros Voluntários de Penacova só foi dado às 8H15 da manhã deste domingo, quando foi detetado fumo a sair da habitação por funcionárias da instituição local de apoio social que se dirigiu à habitação em serviço de apoio domiciliário.

O segundo-comandante dos bombeiros de Penacova, Vítor Simões, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS que o cadáver, já em estado de rigidez, foi encontrado no chão de uma divisão do 1.º andar, não consumida pela chamas, mas onde o mosaico estava sobreaquecido a altas temperaturas, resultado do calor que emanou do piso inferior durante toda a noite. O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura de Emergência (VMER). Entretanto, a GNR tomou conta da ocorrência e agentes da Diretoria de Coimbra da Polícia Judiciária também estiveram no local para recolher vestígios do sinistro.

De acordo com testemunhos, a vítima, de nome próprio Luís, tinha problemas de saúde mental mas, embora sem emprego fixo, sempre executou alguns trabalhos eventuais ao longo da sua vida.

 

Autoria de:

António Rosado

