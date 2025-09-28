O cadáver de um homem de 57 anos foi hoje encontrado no 1.º andar da habitação onde residia na localidade de Miro, no concelho de Penacova. Terá falecido durante a noite em consequência de inalação de fumo de um incêndio de “chama lenta” que terá deflagrado num monte de lenha que o homem armazenava num anexo do r/c.

Atendendo às características do fogo, o alerta para os Bombeiros Voluntários de Penacova só foi dado às 8H15 da manhã deste domingo, quando foi detetado fumo a sair da habitação por funcionárias da instituição local de apoio social que se dirigiu à habitação em serviço de apoio domiciliário.

O segundo-comandante dos bombeiros de Penacova, Vítor Simões, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS que o cadáver, já em estado de rigidez, foi encontrado no chão de uma divisão do 1.º andar, não consumida pela chamas, mas onde o mosaico estava sobreaquecido a altas temperaturas, resultado do calor que emanou do piso inferior durante toda a noite. O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura de Emergência (VMER). Entretanto, a GNR tomou conta da ocorrência e agentes da Diretoria de Coimbra da Polícia Judiciária também estiveram no local para recolher vestígios do sinistro.

De acordo com testemunhos, a vítima, de nome próprio Luís, tinha problemas de saúde mental mas, embora sem emprego fixo, sempre executou alguns trabalhos eventuais ao longo da sua vida.