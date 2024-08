Helicóptero que caiu ao Douro será removido hoje

O helicóptero que caiu na sexta-feira no rio Douro, em Lamego, começa a ser removido da água pelas 10H00 de hoje, enquanto as buscas pelo militar da GNR desaparecido prosseguem de forma subaquática, terrestre e aérea.

“As operações de mergulho iniciaram-se às 07H00 e a nossa intenção é mantermos as buscas subaquáticas e proceder à remoção do helicóptero que está no fundo do rio e que estimamos que aconteça por volta das 10H00”, afirmou o comandante regional da Policia Marítima do Norte, num briefing à comunicação social cerca das 08H30.

A retirada da aeronave do rio vai permitir verificar se o militar desaparecido de 29 anos poderá estar preso na fuselagem do helicóptero, explicou Rui Silva Lampreia que é também o comandante das operações no terreno.

O helicóptero de combate a incêndios florestais caiu no rio Douro na sexta-feira, próximo da localidade de Samodães, Lamego, e transportava um piloto e uma equipa de cinco militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPC) que regressavam de um fogo no concelho de Baião.

Até ao momento foram localizados os corpos de quatro militares da GNR, continuando desaparecido um outro elemento.

O piloto da aeronave foi resgatado com vida, apenas com ferimentos ligeiros.

No terreno estão esta manhã a decorrer buscas subaquáticas com oito equipas de mergulhadores de várias entidades, também terrestres com operacionais apeados nas margens do rio e há três drones a fazer trabalhos aéreos.

“Estamos desta forma a cobrir as três dimensões: aérea, terrestre e subaquática”, frisou Silva Lampreia.

Retomadas buscas por militar da GNR desaparecido

As buscas pela quinta e última vítima da queda de um helicóptero no rio Douro foram hoje retomadas pelas 07:30, disse à Lusa fonte a Proteção Civil local.

De acordo com o Comando Sub-Regional do Douro da Proteção Civil, foram retomadas pelas 07:30 as buscas pelo militar da GNR desaparecido, mas ainda é cedo para contabilizar os meios envolvidos. De acordo com a página na Internet da Proteção Civil Nacional, em Cambres, Lamego, estão 103 homens, 36 viaturas e um meio aéreo.