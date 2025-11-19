A professora e investigadora da Universidade de Coimbra (UC), Helena Freitas é a vencedora do Grande Prémio Ciência Viva 2025.

O galardão vai ser entregue na próxima segunda-feira, dia 24 de novembro, data em que se assinala o Dia Nacional da Cultura Científica (numa cerimónia, pelas 18H00, no Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva, em Lisboa).

“A atribuição do Grande Prémio Nacional Ciência Viva 2025 enche-me de uma alegria profunda e de uma imensa gratidão. Este reconhecimento tem um significado muito especial, por vir da Ciência Viva – uma agência que acompanho e acarinho desde a sua génese, e que desempenha um papel absolutamente único na promoção e difusão da cultura científica, sobretudo junto das gerações mais jovens”, declara a professora catedrática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC (FCTUC), citada num comunicado enviado pela UC.

