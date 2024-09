Gustavo Oliveira é o novo camisola amarela do Grande Prémio Alves Barbosa

Gustavo Oliveira (SM Feira/Segmento D’Época/Reol/Bolf) ganhou este sábado a segunda etapa do Grande Prémio Alves Barbosa e assumiu o comando da classificação geral.

A ligação de 75 quilómetros, entre Montemor-o-Velho e Águeda foi muito movimentada, mas as várias tentativas de fuga foram infrutíferas até à parte final da corrida. Foi já na subida de Paradela que, com o desgaste acumulado, os ataques começaram a dar resultado.

O primeiro a ganhar vantagem foi Rui Morais (Paredes/Fortunna), que passou isolado no topo do prémio de montanha, colocado a 10,2 quilómetros da meta. No entanto, acabaria por ser alcançado e foi um grupo de três corredores que se destacou para discutir a etapa.

Gustavo Oliveira foi o mais forte do trio, impondo-se ao fim de 1h53m18s de corrida. Com o mesmo tempo chegaram Rodrigo Afonso (Tensai/Sambiental/Santa Maria), segundo, e André Jarmela (Alenquer/GDM/Anipura), terceiro. O pelotão entrou 23 segundos mais tarde.

A etapa provocou uma reviravolta na classificação geral. Gustavo Oliveira desalojou Gonçalo Costa do topo da classificação, tendo uma vantagem de seis segundos sobre o anterior camisola amarela. O terceiro, a 12 segundos, é Dimas Mota (Landeiro/KTM/Matias & Araújo).

Gustavo Oliveira é também o melhor cadete de primeiro ano e comanda a geral por pontos. Rui Morais está na frente da classificação da montanha, Simão Pedrosa (Tensai/Sambiental/Santa Marta) é o primeiro nas metas volantes e a Academia Efapel de Ciclismo mantém-se no lugar cimeiro da geral coletiva.

O GP Alves Barbosa termina neste domingo, dia da etapa-rainha. A tirada liga Coimbra (10h00) a Montemor-o-Velho (12h00), através de um percurso de 83,3 quilómetros de constante sobe e desce, contando com cinco prémios de montanha, o último coincidente com a meta, no Castelo de Montemor-o-Velho.