Guns ‘N Roses já andam por Coimbra

A banda Guns N’ Roses já anda por Coimbra, apesar do concerto acontecer só amanhã no Estádio Cidade de Coimbra.

O baixista da banda, Duff McKagan, andou pela Baixa de Coimbra, a conhecer os estabelecimentos locais. O baixista começou por visitar Fado ao Centro, nas Escadas do Quebra-Costas, tendo tirado uma fotografia com uma guitarra de Coimbra e alguns membros daquele espaço de promoção do Fado de Coimbra.

Mais tarde, o músico da banda de rock americana, que atua amanhã à noite no Estádio Cidade de Coimbra, esteve também na SOMM Wine Atelier, um espaço de degustação de vinho, na rua Ferreira Borges.



A menos de 24 horas do concerto ainda é possível comprar bilhete para o único espetáculo que a banda vai realizar em Portugal da tour de 2025.