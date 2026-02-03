diario as beiras
Figueira da Foz

Grua que caiu sobre seis casas na Figueira da Foz é removida até quarta-feira

03 de fevereiro de 2026 às 14 h24
DB/Jot'Alves

A remoção da grua de grandes dimensões que caiu na segunda-feira de madrugada na Figueira da Foz, litoral do distrito de Coimbra, deverá estar concluída na quarta-feira, disse à agência Lusa fonte do município.

O vereador Manuel Domingues adiantou que desde terça-feira que estão dois guindastes a trabalhar na remoção daquela estrutura de 60 toneladas.

“Os trabalhos estão a decorrer bem e na quarta-feira deverá estar concluída a operação de remoção”, referiu o autarca.

Autoria de:

Agência Lusa

