A remoção da grua de grandes dimensões que caiu na segunda-feira de madrugada na Figueira da Foz, litoral do distrito de Coimbra, deverá estar concluída na quarta-feira, disse à agência Lusa fonte do município.

O vereador Manuel Domingues adiantou que desde terça-feira que estão dois guindastes a trabalhar na remoção daquela estrutura de 60 toneladas.

“Os trabalhos estão a decorrer bem e na quarta-feira deverá estar concluída a operação de remoção”, referiu o autarca.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (04/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAs