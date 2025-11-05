A gripe das aves voltou a ser confirmada nos distritos de Aveiro e Santarém, em aves em cativeiro, subindo para 31 os focos detetados este ano, anunciou a Direção-Geral de Alimentação e veterinária (DGAV).

De acordo com os dados hoje divulgados, foi detetado um foco de gripe das aves no concelho de Oliveira do Bairro, em Aveiro, em várias espécies de aves exóticas e ornamentais em cativeiro.

Foi também confirmado um foco na Chamusca, em Santarém, em várias espécies de aves exóticas em cativeiro.

Este ano, a gripe das aves já tinha sido detetada em Aveiro numa exploração de galinhas, patos e gansos, em duas gaivotas-de-patas-amarelas (ave selvagem) e numa garça-branca-pequena (ave selvagem).

Também no distrito de Santarém foram confirmados, este ano, focos numa exploração comercial de patos de engorda e em aves em cativeiro.

O número total de focos detetados este ano subiu agora para 31.

A transmissão do vírus para humanos acontece raramente, tendo sido reportados casos esporádicos em todo o mundo. Contudo, quando ocorre, a infeção pode levar a um quadro clínico grave.

A DGAV tem vindo a pedir a todos os detentores de aves que cumpram as medidas de biossegurança e as boas práticas de produção, evitando os contactos entre aves domésticas e selvagens.

Qualquer suspeita de infeção pela gripe das aves deve ser reportada à DGAV.

A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.