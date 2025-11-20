diario as beiras
Nacional

Greve geral: Fenprof junta-se ao protesto contra “retrocesso civilizacional”

20 de novembro às 14 h11
0 comentário(s)
Fenprof

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) anunciou hoje que vai aderir à greve geral de 11 de dezembro, manifestando-se contra a ameaça de “retrocesso civilizacional” no âmbito da reforma da lei laboral.

“Após um vasto processo de auscultação, envolvendo centenas de reuniões e plenários sindicais por todo o país, e considerando a ponderação dos sindicatos que integram esta federação, a Fenprof decidiu, numa base de unidade e ação com os restantes trabalhadores, convergir para a greve geral”, explicou a organização sindical.

Em comunicado, a Fenprof argumenta que o anteprojeto de alteração à lei laboral representa um “grave ataque dos direitos dos trabalhadores” e um “retrocesso civilizacional”.

A propósito das propostas do Governo, lança críticas, em particular, ao que classifica como atentado à liberdade sindical e ao direito à greve, a perda de direitos de maternidade e paternidade, ou a flexibilização descontrolada dos horários de trabalho.

“Num momento em que educadores, professores e investigadores se encontram profundamente mobilizados pela urgência da valorização das suas carreiras (…), a aprovação de um projeto desta natureza constituiria um gravíssimo retrocesso civilizacional, com consequências que rapidamente atingiriam todos os setores”, acrescentam os professores.

O pré-aviso de greve será entregue na sexta-feira no Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

A greve geral em 11 de dezembro contra o anteprojeto do Governo de reforma da legislação laboral será a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais, CGTP e UGT, desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da ‘troika’.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de novembro

Relação de Coimbra confirma sentença de processo de fraude com mais de 100 arguidos
20 de novembro

Funcionárias de saúde detidas em rede de imigração ilegal foram suspensas de funções
20 de novembro

Figueira da Foz vai investir 1,2 milhões para requalificar antiga Casa da Criança
20 de novembro

Figueira da Foz avança com criação de polícia municipal em 2026

Nacional

CoimbraNacional
20 de novembro às 16h59

Funcionárias de saúde detidas em rede de imigração ilegal foram suspensas de funções

0 comentário(s)
Nacional
20 de novembro às 14h11

Greve geral: Fenprof junta-se ao protesto contra “retrocesso civilizacional”

0 comentário(s)
Nacional
20 de novembro às 14h04

Greve Geral: UGT entrega pré-aviso de greve mas mantém disponibilidade para diálogo

0 comentário(s)