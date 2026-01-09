diario as beiras
Desporto

Granfondo Região de Coimbra muda-se para Leiria

09 de janeiro de 2026 às 12 h40
Fotografia: Eduardo Campos

Depois de cinco edições consecutivas, a prova ciclística UCI Granfondo World Series Coimbra Region deixa a Região de Coimbra. Em causa, segundo a organização, está a perda de apoio do Município de Montemor-o-Velho.

“Estava tudo assente”, garante a Cabreira Solutions, que organiza a prova. Assim, “após a edição de 2025, o presidente da a Câmara de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão, com conhecimento do vereador do Desporto, Décio Matias, assumiu o compromisso de continuidade do granfondo, para este ano”, conta João Cabreira, responsável da empresa. “Também o Município de Coimbra, pela voz do então vereador Carlos Lopes, deixou tudo preparado para manter o contrarrelógio”, acrescentou.

Em outubro, houve eleições, e em ambos os municípios houve mudanças – de fundo, em Coimbra, e de protagonistas, em Montemor. “Curiosamente, foi de Montemor que recebemos notícias, logo a meio de novembro”, relata João Cabreira, dando conta da receção de um email a informar da falta de disponibilidade para continuar a apoiar o evento. “Já tínhamos 700 inscritos, de múltiplas nacionalidades”, lamentou.

Autoria de:

Paulo Marques

