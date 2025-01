Granfondo Região de Coimbra a 1 e 2 de março tem incrições abertas

Vem aí mais uma edição do Granfondo Região de Coimbra, em ciclismo. O evento inclui um contrarrelógio, em Coimbra, e as provas de Mediofundo e Granfondo, com partida e chegada a Montemor-o-Velho – distâncias que pontuam e permitem apuramento para o Campeonato do Mundo.

As inscrições estão abertas aqui

O evento integra três provas em dois dias: sábado e domingo, 1 e 2 de março (e não de fevereiro, como erradamente se escreveu na edição em papel).

Assim, a 1 de março, corre-se o contrarrelógio Coimbra-Coimbra, na distância de 20,2km, com partida do primeiro atleta às 10H00.

Depois, no domingo, 2 de março, já com epicentro em Montemor-o-Velho, correm-se, a partir das 09H00, o Mediofundo – 106km, com duas passagens em alto (220m, aos 46 Km, e 325m aos 72 Km) – e o Granfondo – 148km, com uma altimetria de 1.548mt D+ e quatro passagens em alto, com destaque para a subida de 3.ª categoria, a 408m).