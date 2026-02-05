diario as beiras
Sem categoria

Governo volta a prolongar situação de calamidade até 15 de fevereiro

05 de fevereiro de 2026 às 19 h54
0 comentário(s)
Situação de calamidade vai ser prolongada até 15 de fevereiro

A situação de calamidade vai voltar a ser prolongada em Portugal continental, estendendo-se por mais sete dias, de domingo até 15 de fevereiro, devido à continuação do mau tempo, anunciou hoje o primeiro-ministro.

“Sabemos que ainda teremos uma situação difícil que vai prolongar as condições que justificaram precisamente esta situação de calamidade”, afirmou Luís Montenegro, numa declaração na residência oficial em São Bento, em Lisboa, após a reunião semanal do Conselho de Ministros e depois de se ter reunido com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Devido ao mau tempo, o Governo começou por decretar situação de calamidade em Portugal continental entre 28 de janeiro e 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, tendo depois estendido até ao dia 08 de fevereiro para 68 concelhos, voltando hoje a prolongar até 15 de fevereiro.

Autoria de:

Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

05 de fevereiro

Gerador elétrico furtado em Penela foi recuperado pela GNR em Ourém
05 de fevereiro

Governo volta a prolongar situação de calamidade até 15 de fevereiro
05 de fevereiro

Metro Mondego mantém na sexta-feira, por segurança, a suspensão do serviço suburbano
05 de fevereiro

Projeto de investigadora de Coimbra repensa proteção do litoral português

Sem categoria

Sem categoria
05 de fevereiro às 19h54

Governo volta a prolongar situação de calamidade até 15 de fevereiro

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbraSem categoria
05 de fevereiro às 15h44

Proteção Civil da Região de Coimbra alerta para agravamento do mau tempo

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraSem categoriaSoure
04 de fevereiro às 16h34

Marcelo Rebelo de Sousa está em Soure a reunir com autarcas e Proteção Civil (com vídeo)

0 comentário(s)