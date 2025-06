Governo: Marques Mendes diz que Ministério da Reforma do Estado é “ótima ideia” se reduzir burocracias

O candidato presidencial Luís Marques Mendes considerou hoje que a criação do Ministério da Reforma do Estado é uma “ótima ideia” se tiver como funções reduzir a burocracia e “promover a simplificação para as pessoas e as empresas”.

Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita à empreitada de construção dos túneis de drenagem de Lisboa, realizada no âmbito do Dia Mundial do Ambiente, Luís Marques Mendes elogiou a criação do Ministério da Reforma do Estado, pedindo que sejam agora definidas as suas prioridades.

“O nome é pomposo. Ainda ninguém sabe exatamente o que é que vai ser o Ministério da Reforma do Estado. (…) Se for um ministério para combater a burocracia, ótima ideia. Se for um ministério para promover a simplificação para as pessoas e para as empresas, muito bem. Portanto, é neste momento fundamental definir qual é a prioridade”, disse.

Marques Mendes recusou-se a comentar as escolhas para ministros, mas considerou que o executivo “dá um sinal de solidez” e de “preocupação de ser um Governo de legislatura”.

O candidato presidencial avisou, no entanto, que essa solidez tem de ser acompanhada de “diálogo entre o Governo e os partidos da oposição”.

O presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Gonçalo Saraiva Matias, vai ser ministro Adjunto e da Reforma do Estado, uma nova pasta no XXV Governo.

No último Conselho Nacional do PSD, na passada quinta-feira, o primeiro-ministro já tinha apontado a modernização administrativa e o combate à burocracia como grandes prioridades do XXV Governo Constitucional.

Sobre o anúncio da candidatura presidencial de António José Seguro, Mendes disse “saudar democraticamente” a sua entrada na corrida a Belém, afirmando que conhece bem o antigo secretário-geral do PS e que os dois terão espaço para “confrontos de ideias e posições”.