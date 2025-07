Governo financia qualificação dos Penedos da Carvoeira em Penacova

O secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, anunciou ontem que o Governo vai conceder apoio financeiro ao projeto de valorização e qualificação dos miradouros dos Penedos da Carvoeira. O governante, que discursava durante a cerimónia que assinalou o feriado municipal de Penacova, adiantou que o Governo vai atribuir uma verba de 609 mil euros para a concretização deste projeto na área do turismo de natureza, que tem um custo total que ronda os 875 mil euros.

Ao longo da sua intervenção, Pedro Machado elogiou o caminho que o município de Penacova está a seguir, com a realização de investimentos em vários domínios, especialmente no apoio aos seniores e às crianças. É um caminho para “um concelho mais justo e desenvolvido, para as pessoas do concelho que cá vivem e para os que possam vir para cá viver”, acentuou o secretário de Estado. “O crescimento económico e a criação de riqueza são a primeira prioridade do Governo para o país”, acrescentou Pedro Machado, frisando que se pretende tornar “o país mais coeso” e “simplificar a vida às instituições e às empresas”.

