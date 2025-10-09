diario as beiras
Nacional

Governo estima arrecadar mais 80ME com impostos sobre tabaco e álcool

09 de outubro às 13 h59
Governo estima que as receitas dos impostos sobre o tabaco e as bebidas com álcool subirão cerca de 80 milhões de euros, totalizando 1.993 milhões de euros, segundo a proposta do Orçamento do Estado hoje apresentada.

O imposto sobre o consumo de tabaco deverá render 1.676 milhões de euros no próximo ano, mais 72 milhões de euros (4,4%) face a 2025, o que o Governo justifica com o “crescimento esperado no consumo privado”.

Já o imposto sobre o álcool, as bebidas alcoólicas e as bebidas adicionadas de açúcar ou edulcorantes (IABA) deverá render 317 milhões de euros, mais oito milhões de euros (2,5%), argumentando o executivo com a “tendência observada em 2025”.

O ministro de Estado e das Finanças entregou hoje ao presidente da Assembleia da República a proposta de OE2026, a segunda elaborada por Governos PSD/CDS liderados por Luís Montenegro.

Autoria de:

Agência Lusa

