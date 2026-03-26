O Governo vai distinguir a cantora e atriz Simone de Oliveira com a Medalha de Mérito Cultural, numa cerimónia a realizar na sexta-feira, Dia Mundial do Teatro, na Casa do Artista, em Lisboa, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, afirmou que “a carreira de Simone de Oliveira é feita de emoção, intensidade e verdade”.

“Soube interpretar como poucos: dar corpo às canções, dar voz às histórias e transformar o palco num espaço onde a arte se aproxima das pessoas. A sua obra é um legado vivo — continuará a inspirar artistas e públicos por muitos anos”, acrescentou a governante.

Com a atribuição da Medalha de Mérito Cultural, o Governo “homenageia não apenas a cantora ou a atriz, mas a intérprete cujo percurso ultrapassa largamente a soma das suas canções, espetáculos ou personagens”, sublinhou o ministério.

Em 1969, Simone de Oliveira ganhou pela segunda vez o Festival RTP da Canção com “Desfolhada Portuguesa”, com a qual representou Portugal no Festival da Eurovisão, em Madrid.

Embora tenha um repertório com mais de 400 canções, Simone de Oliveira será sempre recordada como a mulher que, em 1969, em pleno Estado Novo, cantou na televisão que “quem faz um filho, fá-lo por gosto”.

No final desse ano perdeu a voz. Simone de Oliveira fez então jornalismo, rádio, locução de continuidade e apresentou um concurso Miss Portugal e espetáculos no Casino Peninsular da Figueira da Foz.

A intérprete de “Sol de inverno”, entretanto, recuperou a voz, gravou um disco com temas de autoria de José Cid, e em 1973 voltou a concorrer ao Festival RTP com “Apenas o meu povo”, conquistando o Prémio de Interpretação.

Em 2022, foi condecorada com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.