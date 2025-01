Governo convoca sindicatos dos bombeiros sapadores para retomar negociações

O Governo convocou hoje os sindicatos que representam os bombeiros sapadores para retomar as negociações interrompidas a 03 de dezembro de 2024 para uma nova reunião a realizar na quinta-feira, indicaram à Lusa algumas estruturas sindicais.

O Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores (SNBS), que tem uma greve e uma manifestação marcada para o dia 15 de janeiro, recebeu a convocatória para uma reunião no dia 16.

As reuniões foram marcadas pelo secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território e, na quinta-feira, estarão vários sindicatos, incluindo o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP), Sindicatos dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML), Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL) e Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP).

“O Governo manifesta a disponibilidade para retomar o respetivo processo, atualmente suspenso, com objetivo de dar seguimento ao mesmo”, lê-se na convocatória enviada às estruturas sindicais.

Tal como as anteriores reuniões, as próximas vão acontecer na sede do Governo, no Campus XXI, em Lisboa, e, tendo em conta que a última manifestação dos bombeiros sapadores levou à interrupção das negociações, o Governo avisou que “a realização desta reunião só pode ser viabilizada, desde que estejam asseguradas as condições de negociação, segurança e responsabilidade”.

A manifestação que o SNBS tem marcada para a próxima semana vai realizar-se junto da Assembleia da República e a greve vai abranger vários serviços, como formaturas, instrução, formação, serviço administrativas, exercícios, prevenções e pareceres técnicos. De fora da convocatória da greve estão serviços de urgência ou de emergência relacionados com a saúde ou proteção civil.