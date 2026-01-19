diario as beiras
Nacional

Governo autoriza IP a relançar concurso da segunda fase da alta velocidade

19 de janeiro de 2026 às 13 h15
DR

O Governo autorizou a Infraestruturas de Portugal a relançar o concurso de concessão do troço Oiã-Soure da linha de alta velocidade Porto-Lisboa, assumindo encargos até 1,6 mil milhões de euros e mais 600 milhões para projetos, expropriações e fiscalização.

A decisão, publicada hoje em Diário da República através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/2026, confere à Infraestruturas de Portugal (IP) o mandato para lançar o concurso público da parceria público-privada (PPP2) destinada à conceção, construção, financiamento e manutenção deste troço, autorizando-a a realizar despesa relativa a este troço.

O montante global estimado de 4.765.379.097,59 euros, a preços correntes, será repartido por 30 anos – entre 2026 e 2056 – com início de encargos previsto para julho de 2026. Em valor atual líquido, a despesa máxima autorizada é de 1.603 milhões de euros, referenciada a dezembro de 2023.

Autoria de:

Agência Lusa

