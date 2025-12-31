diario as beiras
Nacional

Gouveia e Melo diz-se alvo de “tentativa de assassinato de caráter”

30 de dezembro de 2025 às 22 h01
0 comentário(s)
Fotografia: Arquivo

O candidato presidencial Gouveia e Melo considerou-se hoje alvo de “tentativa de assassinato de caráter”, sem concretizar por parte de quem, e saudou o esclarecimento Procuradoria-Geral da República (PGR) de que não é arguido.

Em resposta aos jornalistas, no fim de uma visita à Associação Luiz Pereira da Mota, em Loures, no distrito de Lisboa, Henrique Gouveia e Melo afirmou que é “uma boa notícia” a PGR ter esclarecido que não é arguido, referindo que não tinha dúvidas de “que não era o alvo da investigação” sobre ajustes diretos na Marinha.

Segundo Gouveia e Melo, sendo este “um processo que tinha sido resolvido no Tribunal de Contas, com uma recomendação sobre a forma como eram geridas as compras na Marinha”, é “muito estranho o momento em que voltou a reaparecer”, a cerca de três semanas das eleições presidenciais de 18 de janeiro.

“Faz-me pensar que há aqui uma tentativa de ingerência no processo democrático e político que não me parece ser positiva para a democracia”, comentou o ex-chefe do Estado-Maior da Armada.

Interrogado sobre a quem atribui essa tentativa, o candidato presidencial respondeu: “Quem é que fez isso? Os senhores é que sabem, os senhores sabem ler tão bem como eu, portanto, eu não vou ter que dizer mais nada. E a população percebeu perfeitamente o que é que estava aqui em causa: uma tentativa de assassinato de caráter, foi isso que aconteceu”.

Na segunda-feira, a revista Sábado noticiou que “o Ministério Público (MP) de Almada está a investigar vários ajustes diretos aprovados por Henrique Gouveia e Melo enquanto comandante naval da Marinha (2017 a 2020)”.

Hoje, fonte oficial da Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou “a existência de inquérito relacionado com a matéria referida”, em resposta à agência Lusa, adiantando que Gouveia e Melo não é arguido e que o inquérito está “em fase final de investigação no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Almada”.

Gouveia e Melo realçou que, ao regressar dos Açores, na segunda-feira, predispôs-se “a dar a cara” num canal televisivo do grupo de comunicação social que detém a revista Sábado: “Fui ao canal da revista, de cara aberta, pronto para colaborar e responder o que fosse necessário. Eu não me escondo”.

“Tenho toda a disponibilidade para explicar tudo o que for necessário, e não gosto de ver ninguém a fugir à transparência que é necessária num processo destes”, declarou.

O almirante defendeu, porém, que “a opacidade” é uma questão que não se coloca apenas no plano das candidaturas presidenciais: “A opacidade é, muitas vezes, o sistema, como é que o sistema age e reage a determinadas coisas”.

“A coisa que mais me aborrece, se me permitem este desabafo, é que tivesse sido posta a minha integridade”, lamentou. “Quando essas coisas são postas em causa, estão-me a atacar verdadeiramente no meu âmago, enquanto ser humano e enquanto pessoa. Portanto, não gostei”, reforçou.

Sem nomear ninguém, congratulou-se com a reação de alguns dos seus adversários “pela elevação que tiveram”, e considerou que outros ficaram abaixo do “padrão mínimo da política”.

Sobre a gestão de compras na Marinha, Gouveia e Melo disse que “é um sistema muito complexo”, com “atividade operacional diária” e contestou o entendimento de que compete à chefia “estar a verificar todas as compras uma a uma”.

Por isso mesmo, relatou ter tido a iniciativa de “mudar toda a estrutura de compras e de financiamento da Marinha, precisamente para evitar que algum almirante ou algum responsável caísse numa situação dessas”.

Sobre a visita à centenária Associação Luiz Pereira da Mota, em que percorreu as instalações, incluindo o lar, centro de dia e centro de convívio, o candidato justificou-a com a preocupação com os “mais idosos” e o objetivo de conhecer “os problemas do setor” e “as melhores práticas”.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

30 de dezembro

Alteração de prazos para boletins de voto das Presidenciais cabe à Assembleia da República
30 de dezembro

Jorge Pinto quer 2026 com melhor habitação, saúde, cultura e coesão territorial
30 de dezembro

Gouveia e Melo diz-se alvo de "tentativa de assassinato de caráter"
30 de dezembro

Cotrim Figueiredo prevê gastar 500 mil euros na campanha

Nacional

Nacional
30 de dezembro às 22h05

Alteração de prazos para boletins de voto das Presidenciais cabe à Assembleia da República

0 comentário(s)
Nacional
30 de dezembro às 22h02

Jorge Pinto quer 2026 com melhor habitação, saúde, cultura e coesão territorial

0 comentário(s)
Nacional
30 de dezembro às 22h01

Gouveia e Melo diz-se alvo de “tentativa de assassinato de caráter”

0 comentário(s)