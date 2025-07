“Gostaria de ter uma faculdade que não vive abrigada pelo seu legado, apostando em ser uma instituição do futuro”

O que o motivou a candidatar-se ao cargo de diretor?

Ingressei na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra como assistente estagiário há quase 40 anos; ao longo da minha carreira docente, tenho participado ativamente na vida institucional da Faculdade, como membro da assembleia e do conselho científico e, desde há alguns anos, como responsável de dois centros de investigação, o CEDIPRE [Centro de Estudos de Direito Público e Regulação] e o Instituto Jurídico da Comunicação. Senti, agora, que poderia ser útil num cargo mais exigente e de maior responsabilidade. Percebi que muitos dos meus colegas tinham a mesma opinião, e, além disso, estariam disponíveis para me apoiar na condição de diretor. Ter recebido estes apoios, ou ter percebido que eles existiam, foi decisivo.

Quais são as principais prioridades para o seu mandato enquanto diretor?

Numa primeira ideia, a minha principal prioridade é mais procedimental do que de natureza substantiva: de facto, o que eu pretendo, em primeiro lugar, é mostrar uma atitude, de mobilização e de ativação de energias de todos os meus colegas e do corpo técnico da Faculdade. Conheço bem a Faculdade e sei muito bem o enorme valor que lá temos, o valor das pessoas, dos seus docentes e dos seus funcionários: ficarei muito satisfeito se puder estimular cada um a fazer sempre melhor o que sabe fazer, na sala de aula, na investigação, mas também nos serviços de apoio.

Como pretende posicionar a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra no contexto nacional e internacional do ensino jurídico?

Quer no plano nacional, quer a nível internacional, a Faculdade de Direito tem grandes responsabilidades que advêm da sua condição de instituição reputada do ensino e da formação do direito; e, embora com um histórico mais curto, o prestígio também já se transmitiu à formação e ao estudo na área da Administração Pública (com os nossos cursos de licenciatura e mestrado nesta área com grande procura e a beneficiarem de uma ótima apreciação sobre a formação dos nossos licenciados e mestres). O propósito consiste em trabalhar para manter e reforçar a perceção de que oferecemos um ensino de grande qualidade, o qual, conforme se vem fazendo, combina formação teórica de alto nível com a preocupação fundamental de formar mulheres e homens que desenvolvam as suas profissões, com competência e saber, nos tribunais, nas administrações públicas ou nas empresas.

