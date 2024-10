Gonçalo Lopes é o terceiro candidato à Direção Geral da Associação Académica de Coimbra.

Gonçalo Lopes, estudante de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é o terceiro nome a apresentar a candidatura à presidência da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, cujas eleições se realizam a 14 de novembro.

A encabeçar a Lista C, com o mote “Cumprir a Académica”, numa clara alusão ao espírito reivindicativo que sempre marcou a academia, o jovem volta a candidatar-se à presidência da DG/AAC, depois de ter sido candidato em 2022.

“Cumprir a Académica é valorizar os estudantes em todas as vertentes da vida académica: a cultura, a tradição e o desporto, é defender as secções desportivas, culturais e os organismos autónomos», pode ler-se na publicação do estudante, nas redes sociais.

Também as repúblicas estudantis são uma preocupação para o candidato. “Cumprir a Académica é defender as Repúblicas das ameaças À sua existência e ao papel que exercem”. “Cumprir a Académica é honrar o nosso legado e passado, procurando com Unidade e Luta, no plano regional e nacional, alavanca-lo contra todas as barreiras impostas aos estudantes”, afirma.

No mesmo comunicado, sublinha que “há muito que os estudantes são reiteradamente afastados das decisões”, destacando, ” a falta de estudantes nos órgãos de gestão das faculdades e universidade até à revisão do RJIES, profundamente anti-democrática”.

A sua candidatura assenta em várias medidas tais como o fim da propina, o reforço da ação social escolar e também a democracia nas instituições de ensino superior.

As eleições estão marcadas para o dia 14 de novembro e, até ao momento, vão ser disputadas por Gonçalo Lopes, Carlos Magalhães e Pedro Valério