Gonçalo Lopes a um passo da final no The Voice Portugal

Falta pouco mais de uma semana para terminar a edição deste ano do “The Voice Portugal” e, tal como em 2018, Gonçalo Lopes, concorrente natural de Mira, está próximo de repetir a presença na final do concurso de talentos da RTP.

No passado domingo, aconteceu a segunda gala ao vivo, que valia um lugar na semi-final do formato para apenas oito dos 12 concorrentes que atuaram nessa noite.

Na equipa de Sara Correia, o jovem mirense interpretou, pela primeira vez nesta edição, um tema em português.

A escolha recaiu sobre “Laços”, dos Toranja, e valeu a Gonçalo a passagem à meia-final do formato, que se realiza já este domingo.

