Góis avança com construção de parque de lazer na freguesia de Alvares

A Câmara de Góis, no interior do distrito de Coimbra, aprovou hoje o lançamento do concurso público para a construção de Parque de Lazer da Selada – Cortes, orçado em mais de 800 mil euros.

A empreitada insere-se num contrato-programa com o Governo, que apoia o investimento com 411 mil euros, de acordo com um despacho publicado na semana passada em Diário da República.

“O contrato-programa surge da análise da candidatura, submetida pela autarquia, tendo em consideração o cumprimento dos seguintes critérios: impacto na comunidade, viabilidade do projeto, alinhamento com planos de desenvolvimento e impacto no desenvolvimento local – tendo a aferição de elegibilidade assegurado que estas verbas não configuram subvenções”, explicou o município, em comunicado.

A Câmara de Góis salientou que pretende transformar o espaço da Selada “num parque de lazer multifacetado, de referência, sustentável, marcante e moderno e que assegure o recreio, lazer, convívio e estadia por parte dos habitantes e visitantes da aldeia”.

O projeto, que era uma velha aspiração da comunidade de Cortes, na freguesia de Alvares, abrange cerca de um hectare junto à igreja de Cortes e interliga diversos equipamentos sociais, desportivos e de lazer.

O parque “deverá estabelecer-se como uma unidade profundamente ligada a Cortes enquanto tecido e espaço enunciador de uma nova dinâmica mais abrangente, com resultados ao nível da transformação de mentalidades e dos modos de vivência social e recreativa dos espaços exteriores”.