GNR regista 11 mortos em 2.160 acidentes na operação “Natal e Ano Novo”

A GNR registou desde as 00:00 do dia 18 de dezembro 2.160 acidentes, dos quais resultaram 11 mortos, 57 feridos graves e 634 ligeiros, segundo dados provisórios da operação “Natal e Ano Novo 2024/2025” hoje divulgados.

Os dados da Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciados em comunicado dizem respeito ao período entre as 00:00 do dia 18 de dezembro e as 23:59 de quinta-feira. A operação “Natal e Ano Novo 2024/2025” termina em 02 de janeiro.

As vítimas mortais contabilizadas resultaram de acidentes registados na Estrada Municipal 534, na localidade da Ribeira, Sabugal (distrito da Guarda), na Estrada Nacional 125 em Albufeira (Faro), na Rua do Cantim, Fonte Coberta, em Barcelos (Braga), na Estrada Nacional 119 em Biscainho-Coruche (Santarém), na localidade de Boliqueime (Faro), no Itinerário Principal 2 na localidade de Beja, na Autoestrada 23 na saída para Benquerenças (Castelo Branco) e no Itinerário Complementar 2 em Santa Maria da Feira (Aveiro).

Três pessoas morreram vítimas de atropelamento, uma na Rua da Ponte Pereiro, na localidade de Pedroso – Vila Nova de Gaia (distrito do Porto), outra na Autoestrada 19 em Leiria e outra na Rua Dr. Miguel F. Martins, na localidade de Oliveira do Bairro (Aveiro).

A GNR adianta igualmente que os militares fiscalizaram 83.678 condutores, dos quais 693 conduziam com excesso de álcool e, destes, 345 foram detidos com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro de sangue.

Foram ainda detidas 139 pessoas por conduzirem sem carta de condução.

Das 13.569 contraordenações rodoviárias detetadas, a GNR destaca 3.536 por excesso de velocidade, 348 por excesso de álcool, 354 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinha.

De acordo com os dados, foram registadas 293 contraordenações por uso indevido do telemóvel a conduzir, 1.404 por falta de inspeção periódica obrigatória e 412 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

No âmbito da prevenção e sensibilização, a GNR efetuou 1.056 ações em estabelecimentos, tendo sido sensibilizados 6.318 comerciantes e visitados 4.611 idosos.

A GNR iniciou no dia 18 de dezembro o reforço de patrulhamento durante o período de Natal e Ano Novo, incluindo ações nos locais de maior afluência de pessoas, zonas residenciais, de diversão, industriais e comerciais.

Paralelamente, estão a ser realizadas ações de fiscalização e de segurança rodoviária nas vias com maior fluxo de trânsito, para garantir que as festividades e as deslocações decorram em segurança em todo o território nacional.

Durante a operação, a GNR irá continuar a dar prioridade à fiscalização da condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade e uso indevido do telemóvel.

A guarda está também atenta à utilização correta do cinto de segurança, à falta de inspeção periódica obrigatória, à falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e à incorreta execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem.