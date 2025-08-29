GNR realiza a partir de hoje operação de patrulhamento e fiscalização de motos

A GNR vai intensificar a partir de hoje a fiscalização aos condutores de motociclos nas vias de maior intensidade de tráfego, com especial atenção nos acessos ao concelho da Vidigueira onde decorre a “25.ª Concentração Motard”.

A Operação “Moto IV”, que começa hoje e termina no domingo, visa contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária, garantir a segurança da circulação dos veículos, cumprimento das normas rodoviárias e apoiar todos os utentes das vias, explica a GNR em comunicado.

A GNR vai dar especial atenção ao patrulhamento e fiscalização nas vias de acesso ao concelho de Vidigueira, no distrito de Beja, devido à realização entre hoje e domingo da “25.ª Concentração Motard da Vidigueira”, prevendo-se um aumento significativo do tráfego.

“Os condutores dos veículos de duas rodas a motor podem ser considerados como um grupo de risco pelo facto das consequências dos acidentes serem normalmente mais graves, tendo em conta a menor capacidade de proteção, em caso de colisão ou despiste”, alerta a GNR na nota.