O Destacamento Territorial de Pinhel do Comando da GNR da Guarda apreendeu mais de mil artigos contrafeitos, no concelho de Trancoso, e constituiu arguidos três homens e uma mulher.

A apreensão surgiu no âmbito de uma ação de fiscalização realizada na feira semanal de Trancoso, com o objetivo de verificar o cumprimento dos direitos de propriedade industrial, adianta-se numa nota de imprensa.

Os militares da Guarda detetaram artigos de vestuário e acessórios contrafeitos expostos para venda ao público, tendo sido apreendidas 1.054 peças, com um valor estimado de 9.910 euros, acrescenta-se.

Com idades entre os 25 e os 37 anos, os suspeitos do crime de contrafação foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Trancoso.

A operação contou com o reforço de uma equipa do Destacamento de Intervenção da Guarda, do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial da Guarda e da Unidade de Ação Fiscal.

“O principal objetivo deste tipo de ações é garantir o cumprimento dos direitos de propriedade industrial, visando o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à comercialização de artigos contrafeitos”, justifica a GNR.