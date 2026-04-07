Suspeito de fogo florestal detido em Gouveia

Um homem de 44 anos foi detido na segunda-feira pela GNR no concelho de Gouveia por eventual crime de incêndio florestal, que terá sido causado por “ação intencional” para limpeza de terreno.

A detenção foi concretizada por guardas do Posto Territorial de Gouveia, no distrito da Guarda, na sequência de um alerta para a existência de fumo em zona de mato contígua a uma área habitacional.

“Os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local, tendo sido possível apurar o autor e a existência de dois pontos de ignição, que tiveram origem numa ação intencional com o objetivo de limpeza de terreno”, referiu o Comando Territorial da GNR da Guarda em comunicado enviado à agência Lusa.

A GNR apurou ainda que o suspeito não possuía qualquer autorização para a realização de queima, que consumiu “uma área de 0,01 hectares”, pelo que o homem foi detido e constituído arguido.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Gouveia.

A GNR recordou que as queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal e apelou ao cumprimento das regras de segurança.

A realização de queimadas, de queima de amontoados e de fogueiras é interdita “sempre que se verifique um nível de perigo de incêndio rural ‘muito elevado’ ou ‘máximo’, estando dependente de autorização ou de comunicação prévia noutros períodos”.

“A proteção de pessoas e bens, no âmbito dos incêndios rurais, continua a assumir-se como uma das prioridades da GNR, sustentada numa atuação preventiva e num esforço de patrulhamento nas áreas florestais”, adiantou a GNR.