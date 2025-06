Ginástica: Seis centenas no torneio AcroVigor 2025

Organizado pelo Vigor, o torneio contou com a participação de cerca de 600 ginastas, entre os quais vários medalhados em campeonatos da Europa e do mundo, em representação de 24 clubes do Minho ao Algarve e até italianos.

No escalão sénior, o trio Inês Nossa, Laura Veloso e Maria Duarte (Vigor) subiu ao 1.º lugar. Nos juniores, a equipa composta por Maria Correia, Maria Amorim e Catarina Santos também venceu, assim como o par júnior Sofia Ferreira e Joana Silva, ambos do Vigor.

No escalão pré-youth, a vitória foi para Lara Faustino e Yasmin Briosa (Vigor). A equipa juvenil da 2.ª Divisão, composta por Irís Dias, Leonor Ferreira e Carolina Almeida (Vigor), também venceu. Nos pares mistos, Lourenço Oliveira e Carminho Almeida (Vigor) conquistaram o 2.º lugar.

Em juniores base, Matilde Gonçalves, Suraje Pinto e Francisca Serens garantiram o 2.º lugar, enquanto no par feminino juniores base, Inês Rodrigues e Joana Gouveia (Vigor) subiram ao 1.º lugar. Destacaram-se ainda Sara Alves e Francisca Machado (Vigor) em juvenis base.

