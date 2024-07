Ginástica: De Coimbra até Paris é um saltinho… na Taça do Mundo

Falta menos de um mês para os trampolins entrarem em ação nos Jogos Olímpicos de Paris e as últimas “afinações” acontecem este fim de semana, em Coimbra, para a elite mundial.

Os melhores dos melhores disputam a Taça do Mundo. Paralelamente desenrola-se ainda o Torneio Internacional de Trampolins, ou Coimbra Gym Fest, prova aberta e que faz aumentar os números de participantes para mais de um milhar de pessoas.

Só para a Taça do Mundo são “cerca de 200 ginastas de 26 países, mais 150 oficiais” que se juntam a “350 ginastas de 34 equipas para o torneio internacional, mais outros 200 oficiais” e ainda “40 pessoas da organização, e 100 voluntários”.

“Quem olha para nós pode achar que isto se tornou um hábito. Vamos para a 7.ª Taça do Mundo, a quarta consecutiva de trampolins…”, admitiu Jorge Abrantes, da organização. Mas, “nada seria possível sem o apoio e colaboração da autarquia, que é fundamental, e da federação, que confia na organização e a candidata junto da federação internacional”, sublinhou.

Desde segunda-feira que começaram a chegar, vindas da última Taça do Mundo, na Suíça, as primeiras delegações. Ontem já treinavam em Coimbra “cerca de 150 ginastas”, mas é a partir de sexta-feira que arranca a competição.

Depois de um ano de pausa, porque a edição de 2023 foi de apuramento olímpico, o que impediu a realização do torneio paralelo, este ano regressa o Gym Fest.

“É o modelo que mais nos agrada. Mais exigente, claro, mas permite ter aqui atletas do Algarve a Vila Real a ver e competir junto dos melhores do mundo”, afirma Jorge Abrantes.

