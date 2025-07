Ginástica: Campeã olímpica em Paris salta este fim de semana em Coimbra

Bryony Page, vencedora da medalha de ouro nos últimos Jogos Olímpicos de Paris em trampolim, vai competir este fim de semana na Taça do Mundo de Trampolins, que decorre no Pavilhão Mário Mexia, em Coimbra.

A ginasta britânica conquistou também a medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro (Brasil), em 2016 e conquistou a medalha de bronze em Tóquio (Japão), em 2020.

Uma das curiosidades é o facto de as atletas da Secção de Ginástica da Associação Académica de Coimbra (SG/AAC) usarem, atualmente, o fato de ginástica assinado pela Bryony Page.

Na Taça do Mundo de Trampolins participam 31 países, 240 ginastas, dos cinco continentes. Esta é uma das seis etapas que acontecem este ano no circuito. Coimbra, desde 2021, está sempre incluída no circuito. Em paralelo desenrola-se o Torneio Internacional onde participam 60 equipas, entre clubes nacionais ou internacionais e as associações distritais.

