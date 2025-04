Ginastas do AcroVigor Coimbra ganham prata e bronze no Luxemburgo

Uma medalha de prata e uma de bronze é o balanço da participação das atletas do clube Vigor da Mocidade, de Coimbra, que integram a seleção nacional no Europeu de Ginástica Acrobática, em juniores, a decorrer no Luxemburgo.

A competição, designada Campeonato Europeu de Ginástica Acrobática de 2025 (ACRO European Championships), terminou este domingo, no Grão-Ducado, tendo reunido os melhores ginastas juniores e seniores da Europa desde o passado dia 16 de abril.

Hoje, o par do AcroVigor, Sofia Ferreira e Joana Silva, que já tinha sido medalha de prata no Mundial Júnior, sagrou-se agora vice-campeão europeu de juniores. Ao pódio subiu também o trio júnior Maria Amorim, Catarina Santos e Maria Correia, que conquistou a medalha de bronze.

Por fim, o trio sénior constituído por Maria Duarte, Laura Veloso e Inês Nossa classificou-se em 6.º lugar.

As ginastas do AcroVigor estão no Luxemburgo a representar as cores da seleção nacional acompanhadas dos treinadores Débora Amorim e João Coimbra Martins.

Recorde-se que, antes deste ACRO European Championships, tinha já sido realizada, também no Luxemburgo, entre 10 e 13 de abril, a Competição Europeia por Grupos de Idade (CEGI) 2025 de Ginástica Acrobática, com a participação de ginastas do Acrogym Clube de Coimbra e do AcroVigor, ambos a competir no escalão Pré-Youth (11-16 anos).

O Acrogym Clube de Coimbra apresentou dois pares em prova. O par misto, formado por Pedro Gonçalves e Clara Teixeira, alcançou a melhor pontuação entre todos os participantes no exercício dinâmico, um desempenho que lhe garantiu o 5º lugar na qualificação.

Na categoria de pares femininos, Leonor Marques e Mariana Rodrigues, do Acrogym, obtiveram também o 5.º lugar na final.

Já o par feminino do AcroVigor, composto por Yasmin Briosa e Lara Faustino, alcançou o 7.º lugar nas qualificações.