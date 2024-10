Futuro bairro de habitação municipal em Coimbra será composto por 28 blocos

O futuro bairro de habitação municipal da Quinta das Bicas, em Taveiro, freguesia de Coimbra, será composto por 28 blocos com três andares, num projeto que o município diz ser uma “obra emblemática” e de “qualidade”.

O projeto, que contempla a construção de 268 fogos de habitação, é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e representa um investimento de cerca de 36 milhões de euros num loteamento em Taveiro, zona periurbana de Coimbra, tendo sido hoje lançado o início da empreitada.

Aquele futuro bairro terá 76 T1, 110 T2, 42 T3, 40 T4 e seis moradias (T4) geminadas, num projeto em que cada bloco terá três andares (incluindo rés-do-chão) e cave para estacionamento de viaturas, numa empreitada que recorre a estruturas pré-fabricadas de betão armado para assegurar uma execução mais rápida, de acordo com o projeto apresentado hoje.

Segundo a vereadora com a pasta da habitação social, Ana Cortez Vaz, serão 268 “novas vidas para famílias” com carência habitacional, vincando que o paradigma “mudou muito”, registando-se cada vez mais “agregados que trabalham, que têm rendimentos”, mas que não conseguem aceder a habitação no concelho.

Além de espaços verdes e de parque infantil, o bairro conta ainda com dois lotes que poderão ser destinados a equipamentos de apoio social “de maior proximidade, associações ou parques desportivos”, que ainda serão definidos pelo município e que estão fora desta empreitada, aclarou a vereadora, referindo que o objetivo é assegurar que esses mesmos equipamentos também estejam prontos aquando do fim da empreitada (estimado para abril de 2026).

Com a construção destes novos fogos, a Câmara de Coimbra passará a contar com cerca de 1.400 fogos de habitação municipal, não incluindo nestas contas a oferta no âmbito do programa de arrendamento acessível, também financiado pelo PRR, referiu.

“Hoje, é um dia feliz”, vincou a vereadora.

O presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, sublinhou que aquele loteamento tinha um projeto que não era “pensado para habitação social”, destacando que este bairro será “uma obra emblemática”, ao assegurar “um espaço de qualidade” com uma vista “desafogada” para os campos do Mondego.

“É um espaço privilegiado, de fácil acessibilidade e com construção de qualidade”, realçou, referindo que é importante para o município aproveitar “a oportunidade para aumentar” o número de habitações camarárias.

Para José Manuel Silva, a oferta pública “nunca será suficiente” e o município terá de “continuar a investir”, acreditando que o problema da habitação não é resolvido “metendo dinheiro pelo lado do consumidor”, mas assegurando um aumento da oferta disponível.

Questionado pela agência Lusa sobre as críticas ao projeto por ser um bairro construído longe da cidade e que poderia promover uma “guetização” ao concentrar uma parte da habitação social num único lugar, o presidente da Câmara de Coimbra classificou a pergunta de “coimbrinha”, por se considerar que tudo o que esteja a menos de um quilómetro da cidade está longe.

“Não está longe da cidade. É preciso é ter transportes públicos adequados”, vincou.

Já sobre a “guetização”, o autarca também rejeitou essa ideia, vincando que era importante “aproveitar uma oportunidade única de beneficiar o PRR numa escala de média dimensão que, de outra forma, não seria possível”.

“Este era um loteamento dirigido para a classe média. Não consigo perceber que a questão da guetização possa estar acima da resposta a 268 famílias. Podemos teorizar acerca do ideal, mas depois nunca se faz nada. E essa é uma mentalidade negativa para a cidade”, apontou, considerando que falar-se de um risco de guetização naquele espaço “é redutor” e um recurso de “pseudo-intelectuais que nunca construíram um fogo de habitação social”.