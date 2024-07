Futsal: Vilaverdense já prepara 3.ª Divisão

Está praticamente completo o plantel com que o GR Vilaverdense vai contar para a época 2024/2025. Realismo e ambição contida são as palavras de ordem para o regresso às competições nacionais de um clube que vai disputar a 3.ª Divisão, depois de ganhar o que havia para ganhar, na época transata, ao nível da AF Coimbra.

“O nosso principal objetivo é claramente a manutenção”. As palavras de Ivo Batista, coordenador do futsal no clube do concelho da Figueira da Foz, espelham bem a lógica de “cautelas e caldos de galinha” que ali se vive.

Isto porque, nas duas últimas temporadas, as equipas da AF Coimbra que subiram ao Nacional – GR Vilaverdense há dois anos e Chelo há um ano – acabaram por descer no final da época.

“A nossa primeira preocupação foi manter a espinha dorsal da equipa e, depois, avançar para contratações cirúrgicas”, explica Ivo Batista. Nas redes sociais, o clube tem vindo a dar conta disso mesmo, embora o responsável admita que “há dois atletas, já apalavrados, que deverão ser anunciados esta semana”.

Certas estão, entretanto, três saídas: Leo [Leonardo Freitas], Tambá e Gralho [João Figueiredo], com este último a optar por terminar a carreira.

