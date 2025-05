Futsal: União 1919 luta hoje por título distrital inédito

O União 1919 recebe o Sarzedo, esta noite, a partir das 20H00, na última jornada da Divisão de Honra da AF Coimbra. Em jogo está a vitória no campeonato distrital de futsal sénior – um título que o clube nunca venceu, embora tenha duas subidas aos Nacionais, numa época porque seguia à frente numa prova que não terminou, devido à pandemia, e noutra porque o campeão, Chelo, não reunia na altura condições para subir.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o técnico André Santos, “Picasso”, afirma que, para o jogo de hoje, “depois de tanta luta e tanto suor, o caminho é um só: ganhar”.

Com todo o seu plantel disponível, “e muito motivado”, o treinador não esconde o otimismo: “Foi uma aposta desde o primeiro minuto e estamos a um jogo de o conseguir”.

