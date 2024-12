Futsal: São João, muito desfalcado, assustou Fundão, mas cai na Taça de Portugal

Duas partes distintas. Na primeira, o São João surpreende e faz três golos contra apenas um dos visitantes. Na segunda, a equipa da Liga Placard faz valer a maior qualidade técnica e frescura física, apontando seis golos sem resposta. Imperou a normalidade em Coimbra e o Fundão segue em frente na Taça de Portugal.

A AD Fundão está a fazer uma excelente carreira no principal escalão do futsal português e chega a Coimbra com natural estatuto de favorito. Talvez por isso, a entrada em jogo da equipa de Nuno Couto tenha sido algo relaxada e o resultado prático foi um golo do São João, madrugador logo no primeiro remate à baliza. Marcou João Ricardo, curiosamente um atleta formado no Fundão.

Cabe referir que o São João surgiu, nesta partida da Taça de Portugal, desfalcado de duas das suas principais figuras, o goleador Samuel Silva, e o capitão Ruben Silas, para além do ala Vasco Filipe. A época tem sido exigente e “Cidinho” tem as suas prioridades muito bem definidas: o campeonato está acima de tudo.

A perder por 1-0, logo aos 10’, a equipa primodivisionária procurou de imediato mostrar o seu valor e tratou de “apertar” o reduto defensivo do São João. Mas, aqui, emergiu no jogo o guardião André Silva, habitual substituto de Fábio Madeira, que teve um par de defesas de muito bom nível.

Do lado da equipa da casa, a toada passou a ser naturalmente mais defensiva. Sobressaem a coesão e a entreajuda, com um jogador a aparecer sempre a cortar linhas de passe ou a intercetar remates dos fundanenses.

A meio da primeira parte, um contra-ataque o dá o 2-0 ao São João. Surpresa total em Pé-de-Cão e alarme a soar bem alto na equipa visitante, que aumentou a pressão e a velocidade de execução, nas movimentações ofensivas. De forma natural, o golo da AD Fundão não tardou, numa emenda bem conseguida de Samuel Freire.

Só que o São João não é uma equipa qualquer, como o demonstra o bom desempenho que tem revelado no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão. E, por isso, um novo lance de ataque rápido permite a Alexandre Conde deixar João Soares isolado frente a Pedro Nunes para fazer o 3-1 – resultado que se registava ao intervalo.

Na segunda metade, o cenário inverte-se, com o Fundão a marcar no primeiro disparo. O golo é do veterano Mário Freitas, em remate de longe, com André Silva a parecer, agora, mal batido.

O golo “mexeu” com a equipa da casa e, em dois minutos, o Fundão passou para a frente, primeiro com uma recarga certeira de Samuel Freire, após uma jogada de insistência, e depois com um remate forte e colocado de Peleh.

“Cidinho” não perde tempo e pede desconto de tempo. Mas o Fundão estava já imparável e Peleh aumentou a contagem.

A ganhar por dois golos e com o São João em quebra clara de rendimento, a turma de Nuno Couto abrandou o ritmo e permitiu algum crescendo aos da casa. Nesta altura, porém, veio ao de cima a qualidade extra do guardião brasileiro Obina, que substituíra Pedro Nunes ao intervalo e que, até final, ainda teve oportunidade para fazer um bonito golo de baliza a baliza.