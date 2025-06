Futsal: CRI Alhadense vai mesmo competir na 2ª Divisão Feminina

“Hoje é um dia histórico para o nosso clube e para o futsal feminino do CRIA!”. Com esta mensagem, ontem difundida nas redes sociais, a equipa da Figueira da Foz anuncia a receção do convite oficial da Federação Portuguesa de Futebol para integrar o Campeonato Nacional da 2.ª Divisão de Futsal Feminino, na época 2025/2026.

Confirma-se, assim, o mais do que provável cenário de reconfiguração do quadro competitivo da 2.ª Divisão Nacional, ontem adiantado pelo DIÁRIO AS BEIRAS.

A equipa do CRIA, recorde-se, regressou apenas na temporada finda à competição sénior feminina e acabou por apurar-se para a final four da Taça Nacional.

